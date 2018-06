Prantsusmaa ja Saksamaa juhid kritiseerivad Trumpi käitumist. Merkel: me ei saa enam USA peale loota

Saksamaa ja Prantsusmaa liidrid süüdistasid eile USA presidenti Donald Trumpi vastutustundetus käitumises pärast seda, kui Kanada peaministri Justin Trudeau peale solvunud Trump võttis tagasi oma allkirja G7 ühisavalduselt.

"Rahvusvahelist koostööd ei saa dikteerida vihahood ja möödaminnes pillatud märkused," teatas Prantsuse president Emmanuel Macron. "Kulutasime ühisavalduse koostamisele kaks päeva. Peame selles antud lubadustest kinni ja kes iganes otsustab neist taganeda, näitab üles järjekindlusetust."

Saksa välisminister Heiko Maas ütles meediale, et usaldust saab hävitada 280 Twitteri tähemärgi ja paari sekundiga, ent selle tagasivõitmine võtab märksa rohkem aega. "See ei olnud tegelikult üllatus, oleme sama näinud ka Pariisi kliimaleppe ja Iraani lepingu puhul," kommenteeris Maas USA presidendi käitumist.

Kantsler Angela Merkel ütles eile õhtul, et Trumpi teade allkirja tagasivõtmisest oli "kainestav ja pisut masendav". Ta lisas, et Saksamaa soovib endiselt USA-d liitlaseks, ent väljendas tuleviku suhtes kahtlust. "Meil on põhjust [liitlassuhte] nimel võidelda, kuid me ei saa selle peale enam loota," ütles Merkel.