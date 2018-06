Prantsusmaa ja Saksamaa jõudsid eurotsooni majanduse turgutamises üksmeelele

Eile Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni võõrustanud Saksa kantsler Angela Merkel ütles pärast kohtumist, et riigid leppisid kokku vajaduses tekitada eurotsoonile omaette eelarve.

Macroni ettepaneku järgi tuleks uue rahastamisallikaga toetada investeeringuid ja järele aidata vaesema majandusega riike. Merkel väljendas sellele plaanile toetust, ent ei soostunud ütlema, kui suur võiks olla eelarve suurus.

Macron on nõudnud sadadesse miljarditesse eurodesse ulatuvat eelarvet, ent Merkel on varem öelnud, et soovib piirduda pigem paarikümne miljardiga. Eile ütles kantsler, et eelarve suurus tuleb otsustada aruteludes ülejäänud euroala riikidega, samuti tuleb kokku leppida viis, kuidas seda rahastama hakatakse. Ta lisas, et riikide tehtud sissemaksete kõrval võiks tuluallikaks olla ka finantstehingutele maksu kehtestamine.