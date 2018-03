Prantsusmaa ekspresidendile Sarkozyle esitati Gaddafi raha asjus korruptsioonisüüdistus

Prantsusmaa endisele presidendile Nicolas Sarkozyle esitati süüdistus korruptsioonis ja valimiskampaania ebaseaduslikus finantseerimises seoses väidetega, et tema 2007. aasta valimiskampaaniat aitas rahastada Liibüa tollane diktaator Muammar Gaddafi.

Pärast viieaastast juurdlust ja kahepäevast küsitlemist vahi all otsustasid asja uurivad kohtunikud, et neil on piisavalt tõendeid 63-aastasele Sarkozyle süüdistuse esitamiseks, vahendab AFP.

Aastatel 2007-2012 Prantsusmaa riigipea olnud Sarkozyle esitati süüdistused korruptsioonis, ebaseaduslikus kampaaniarahastamises ja Liibüa avaliku raha varjamises. Sarkozy naasis eile koju, kuid on kohtu järelevalve all.

Sarkozy eitab süüdistusi. Tal on kuus kuud süüdistuse vastu apellatsioonikaebuse esitamiseks, mida ta tõenäoliselt ka teeb, ning kohtunikud peavad veel otsustama, kas neil on piisavalt tõendeid, et asi kohtuprotsessini viia.

Sarkozy vahistati kõigepealt teisipäeva hommikul Pariisi läänepoolses eeslinnas Nanterre’is ning ta naasis uuele ülekuulamisele kolmapäeva hommikul.

Alates 2013. aastast on uuritud Gaddafi kukutatud režiimi mitmete tegelaste, sealhulgas tema poja Seif al-Islami väiteid, et Sarkozy sai 2007. aastal raha mehelt, keda ta oli neli aastat hiljem innukalt kukutamas.

Sarkozyle on varem süüdistus esitatud kahes muus asjas, millest üks on seotud valearvetega, et peita 2012. aasta ebaõnnestunud valimiskampaania ülekulutusi, ning teine väidetava mõjuvõimuga kauplemisega, milles on osaline üks kohtunik.

2011. aastal, kui NATO toetatud jõud Gaddafi kukutasid, ütles Seif al-Islam Euronewsile, et Sarkozy peab kõigepealt andma tagasi raha, mis ta Liibüast valimiskampaania finantseerimiseks sai.

Sarkozy on need väited tagasi lükanud kui Gaddafi pooldajate kättemaksukatse Prantsusmaa juhitud sõjalise sekkumise eest Liibüas, mis viis Gaddafi 41-aastase valitsemise lõpu ja tema surmani.

Sarkozy on kohtusse kaevanud ka uuriva ajakirjanduse portaali Mediapart, mis 2012. aastal avaldas dokumendi, mis on väidetavalt allkirjastatud Liibüa luurejuhi poolt ja mis näitab, et Gaddafi nõustus rahastama Sarkozyd 50 miljoni euroga.

Ajaleht Le Monde teatas eile, et mitmed teised Gaddafi režiimi tegelased on viimasel ajal uusi tõendeid esitanud.

Juhtum sattus teravdatud tähelepanu alla 2016. aasta novembris, kui Prantsuse-Liibanoni ärimees Ziad Takieddine tunnistas, et tõi Gaddafi käest 2006. ja 2007. aastal kohale kaks sularaha täis kohvrit, kui Sarkozy valmistus esimeseks presidendivalimiste kampaaniaks.

Takieddine väitis, et tõi mõlemal korral kohale 1,5-2 miljonit eurot 200- ja 500-eurostes kupüürides ning raha andis talle Gaddafi sõjaväeluure ülem Abdellah Senussi.

Uuritakse neid väiteid ning ka 500 000 euro ülekandmist välismaalt Sarkozy endisele siseministrile Claude Guéant’ile ja Lõuna-Prantsusmaa luksusvilla müüki 2009. aastal Liibüa investeerimisfondile kahtlaselt kõrge hinnaga.