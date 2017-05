Prantsuse valimiskomisjon keelas häkitud Macroni dokumentide avaldamise

Prantsusmaa valimiskomisjon andis teada, et meedia ei tohi levitada kahtlase väärtusega materjali, mis jõudis avalikkuse ette pärast presidendikandidaat Emmanuel Macroni kampaaniameeskonna serverite häkkimist.

Valimiskomisjon hoiatas pärast erakorralist kohtumist täna hommikul, et selle info levitamist nähakse kui seaduserikkumist: „ebaseaduslikult omandatud ja suure tõenäosusega valeinfoga segatud dokumentide levitamise võib liigitada kriminaalrikkumise alla“.

Wikileaks jagas ööl vastu tänast linki kümnete tuhandete häkitud elektronkirjade ja dokumentidega, märkides, et materjale on kokku üheksa gigabaidi jagu, millest osa on alles kontrollimisel.

Macroni enda sõnul oli tegemist massiivse ja koordineeritud küberrünnakuga.

Homme toimub presidendivalimiste teine voor, kus vastamisi on tsentrist Macron ja paremäärmuslik Marine Le Pen. Arvamusküsitluste kohaselt peaks Macron Le Peni võitma ligi 25 protsendipunktiga.