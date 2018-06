Prantsuse prokuratuur alustas presidendi personaliülema võimaliku huvide konflikti uurimist

Prantsusmaa finantsprokurör alustas täna väidete uurimist, et president Emmanuel Macroni personaliülem on sattunud huvide konflikti, töötades riigi ja Šveitsi-Itaalia Mediterranean Shipping Company heaks.

Korruptsioonivastane organisatsioon Anticor esitas kaebuse, milles süüdistas personaliülem Alexis Kohlerit mõjuvõimuga kauplemises ja huvide konfliktis seoses oma sidemetega Mediterranean Shipping Companyga, samal ajal kui ta ise oli riigiametis, vahendab Reuters.

„Finantsprokuratuur on algatanud uurimise, et kontrollida, kas riigiametnike erasektoris tegutsemisega seotud reegleid on rikutud,” teatas finantsprokuratuur.

Élysée palee teatas, et Kohler ei ole midagi seadusevastast teinud ja teeb uurimisega koostööd.

Kaebuses väidetakse, et huvide konflikt põhineb Kohleri perekonna sidemetel Mediterranean Shipping Company Itaalia omanikega ajal, kui Kohler töötas Prantsusmaa riiklike holding-ettevõtete agentuuris ja hiljem rahandusministeeriumi kõrge ametnikuna aastatel 2012-2014 ja 2014-2016.

Kohler lahkus rahandusministeeriumist 2016. aastal, kui Macron majandusministri ametist tagasi astus. Seejärel läks Kohler Genfi, kus hakkas tööle Mediterranean Shipping Company juhatuses. Üheksa kuud hiljem lahkus Kohler sellelt töölt, et hakata tööle koos Macroniga pärast viimase Prantsusmaa presidendiks valimist.