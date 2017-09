Prantsuse president avalikustab täna Euroopa uutmisplaanid

Prantsusmaa president Emmanuel Macron selgitab täna Sorbonne'i ülikoolis peetavas kõnes oma ambitsioonikat Euroopa Liidu ja euroala reformikava.

Macroni nõunikud kinnitasid väljaandele Financil Times, et president kavatseb kõne käigus rõhutada, et lõimunum Euroopa on eurooplastele tõelise suveräänsuse tee.

Prantuse president ootas reformikõne pidamiseks ära Saksamaa valimised, mis päädis üleeile taas konservatiivist liidukantsleri Angela Merkeli erakonna võiduga. Võimalike koalitsioonipartnerite seas mainitakse ka liberaale (FDP), mille juht Christian Lindner on eurot kasutavate riikide sügavama integratsiooni suhtes kriitiline.

Pühapäeval toimunud valimiste tulemuste selgumise järel kinnitas Lindner veel kord üle, et tõmbab võimalusel Macroni kavale euroala riikide ühisest eelarvest pidurit.

Macron peaks täna Eesti aja järgi kell neli algavas kõnes pakkuma välja euroala riikide eraldi eelarve ning eurotsooni rahandusministri ametikoha loomise.

Prantsuse minister kavatseb sõnavõtus ära märkida ka Saksamaal esmakordselt parlamenti pääsenud parempopulistid, öeldes, et ajal, mis Euroopas kasvab toetus taolistele erakondadele, on reformide tegemine veelgi olulisem.