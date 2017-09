Prantsuse presidendi kavad Euroopa reformimiseks: ühine kaitse-eelarve, euroala ühine rahakott, ühine migratsiooniamet

Prantsusmaa president Emmanuel Macron selgitas täna Sorbonne'i ülikoolis peetavas kõnes oma ambitsioonikat Euroopa Liidu ja euroala reformikava.

Marcon rõhutas täna kell pool viis alanud kõnes, et ainuke hääl, mis tagab tuleviku, kuulutab ühtsemat Euroopat. "Oleme olnud liiga nõrgad, ainult Euroopa suudab tagada tõelist suveräänsuse, kaitsta meie ühiseid väärtusi."

Loe veel

Euroopa Liit on praegu ka liiga aeglane, liiga nõrk, liiga ebaefektiivne. „Meie tahame näha maailmas tugevat Euroopat, see Euroopa, mida teame, on liiga nõrk ja ebaefektiivne,“ ütles Prantsusmaa president. "Ainult tugev Euroopa suudab muutuva maailma väljakutsetele vastu astuda."

Üheks maailmas ettetulevaks väljakutseks on terrorism ning sellega võitlemiseks pakkus Macron välja Euroopa prokuratuuri loomist. Ka oleks vaja ellu kutsuda üle-Euroopaline asüüliamet, et taotluste läbivaatamist kiiremaks muuta. Lisaks oleks Euroopale tarvis ühist kaitse-eelarvet.

Migratsioonikriis pole Macroni sõnul kriis, vaid väljakutse, mis tuleb veel pikalt tegeleda. "Aga nagu öeldud, Euroopa ei ole saar," kinnitas ta. "Me võime küll piirid kinni panna, kuid see pole lahenduseks. Peame probleemiga üheskoos tegelema," sõnas Macron.

Prantsuse president viitas sõnavõtu alguses Saksamaal esmakordselt parlamenti pääsenud parempopulistidele, öeldes, et ajal, mis Euroopas kasvab toetus taolistele erakondadele, on reformide tegemine veelgi olulisem.

„Me ei arvanud, et minevik võib nii kiirelt tagasi tulla,“ hoiatas Prantsuse president. „Oleme ära unustanud, kuidas Euroopat kaitsta, sellepärast on need mõtted esile kerkinud.“„Oleme lasknud kahtlustel võimust võtta,“ rõhutas Macron.

Prantuse president ootas reformikõne pidamiseks ära Saksamaa valimised, mis päädis üleeile taas konservatiivist liidukantsleri Angela Merkeli erakonna võiduga. Võimalike koalitsioonipartnerite seas mainitakse ka liberaale (FDP), mille juht Christian Lindner on eurot kasutavate riikide sügavama integratsiooni suhtes kriitiline.

Pühapäeval toimunud valimiste tulemuste selgumise järel kinnitas Lindner veel kord üle, et tõmbab võimalusel Macroni kavale euroala riikide ühisest eelarvest pidurit.