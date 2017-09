Prantsuse parlamendisaadik peksis rivaali mootorratta kiivriga

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni partei En Marche! partei parlamendisaadi M'jid El Guerrabi süüdistatakse vägivallatsemises pärast tüli, mis kerkis pärast juhukohtumist tänaval.

M’jid El Guerrab ning Boris Faure jooksid tänaval kokku 30. augustil, mil esialgu rahumeelselt alanud vestlusest Faure jaoks tõsiste vigastustega lõppenud tegu.

El Guerrab lõi Fuarele kaks korda mootorratta kiivriga pähe, Faure kukkus kokku ning ta viidi haiglasse, kus ta veetis viis päeva intentsiivravi osakonnas.

Vägivallatsenud poliitik avaldas oma Facebooki lehel kahetsust tehtud teo üle ning ütles, et võtab parteist puhkuse. Kuigi ta soovis oma ohvrile kiiret paranemist, õigustas ta end sellega, et Faure oli teda kutsunud räpaseks araablaseks. El Guerrab on Maroko-Prantsuse päritolu.

34-aastane parlamendisaadik valiti selle aasta juunis rahvuslikku assambleesse, ta on kutsutud En Marche'i juhtide poolt järmgisel nädalal vaibale, vahendas Le Figaro.