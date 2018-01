Prantsuse naiste avalik kiri: #MeToo ahistamisvastane kampaania on puritaanlik nõiajaht

Sada prantsuse naissoost kultuuritegelast ja teadlast kirjutasid avaliku kirja, milles taunisid „hukkamõistulainet”, mis on järgnenud väidetele, et Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein vägistas ja ründas naisi seksuaalselt aastakümneid.

Kirjas väideti, et järgnenud „nõiajaht” ohustab seksuaalset vabadust, vahendab AFP.

„Vägistamine on kuritegu, kuid katse kedagi võrgutada, isegi pealetükkivalt ja käpardlikult, ei ole, ega ole ka meeste džentelmenlikkus macho-rünnak,” öeldakse ajalehes Le Monde avaldatud kirjas.

„Mehi on karistatud tervikuna, sunnitud lahkuma töökohtadelt, kui kõik, mis nad tegid, oli kellegi põlve puudutamine või katse varastada suudlust,” öeldakse kirjas.

Autorid väidavad, et mehi on poriga loobitud intiimteemadel rääkimise eest ametialastel õhtusöökidel või seksuaalse alatooniga sõnumite saatmise eest naistele, kes ei vastanud nende tähelepanule.

Kirjas rünnatakse feministlikke sotsiaalmeediakampaaniaid nagu #MeToo ja selle Prantsuse vastet #BalanceTonPorc „puritaanliku ... puhastuslaine” vallapäästmise eest.

„See, mis algas naiste vabastamisega rääkima, on täna pöördunud vastassuunas – me hirmutame inimesi rääkima „õigesti”, karjume maha need, kes ei aja sama joont, ning neid naisi, kes on keeldunud paindumast, peetakse kaasosalisteks ja reeturiteks,” öeldakse kirjas.

Allakirjutanud väidavad, et nad kaitsevad seksuaalset vabadust, mille juures on võrgutamis- ja pealekäimisvabadus lahutamatu osa.

„Selle asemel, et aidata naisi, aitab see hullus nende „sigade” tapamajja saatmiseks tegelikult seksuaalse vabaduse vaenlasi – usuäärmuslasi ja kõige hullemat sorti reaktsionääre,” väidavad kirja autorid.

„Naistena ei tunne meie end ära selles feminismis, mis peale võimu kuritarvitamise hukkamõistmise vihkab mehi ja seksuaalsust.”

Allakirjutanud kinnitavad, et naised on piisavalt teadlikud, et seksuaaltung on loomult metsik ja agressiivne. Nad on aga ka piisavalt selge pilguga, et mitte ajada segi kohmakat katset kellelegi külge lüüa seksuaalse rünnakuga.