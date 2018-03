Prantsuse ekspresident Sarkozy võeti täna vahi alla

Prantsuse endine president Nicolas Sarkozy võeti täna politsei poolt vahi alla.

Juurdlus puudutab Sarkozy 2007. valimiskampaaniat, mida Prantsuse meedia andmeil võidi finantseerida Liibüa toonase liidri Muammar Gaddafi rahadega.

Sarkozy vahistati täna hommikul ja viibib ülekuulamisel Nanterre´i linnas. Le Monde teatab, et esialgu võidakse teda kinni pidada kuni 48 tunniks. Tegu on esimese korraga, kui Sarkozyd selles juhtumis küsitletakse. Sarkozy kampaania väidetavatest kahtlastest sidemetest Liibüaga teatas 2012. aastal esimesena portaal Mediapart.

2016. aastal teatas ärimees Ziad Takieddine, et transportis 2006.-2007. aastal Tripolist Pariisi sularahas viis miljonit eurot, et anda need üle Sarkozy kampaaniajuhile Claude Guéantile. Sarkozy oli tollal siseminister Jacques Chiraci valitsuses.

2012. aastal arreteeriti Mauritaanias Gaddafi endine luurejuht Abdallah al-Senoussi, kes anti Liibüa uute võimude kätte, mõisteti 2015. aastal surma ja hukati. 2016. aastal teatas Mediapart, et Prantsuse kohtu kätte on jõudnud ülekuulamisprotokollid, kus al-Senoussi tunnistab Gaddafi seotust Sarkozy kampaaniaga.

Samuti teatas Mediapart, et Liibüa valitsuse protokolliametnikuna töötanud tunnistaja ütles politseile, et Sarkozyd rahastati kokku 50 miljoni euroga, millest 20 miljonit olevat toodud sularahas ja 30 miljonit eurot kantud üle elektroonilisel teel. Raha vastuvõtmisega olevat tegelenud kampaaniajuht Guéant ja skandaalse kuulsusega eksdiplomaat Boris Boillon, kes oli äsja lahkunud suursaadiku kohalt Tuneesias.

Londonis paiknev rahvusvaheline ajaleht Asharq Al Awsat väitis veebruaris, et Gaddafi režiim rahastas lisaks Sarkozyle ka Julia Tõmosenko kandidatuuri Ukraina 2010. aasta presidendivalimistel, samuti üht kandidaati 2004. aasta USA valimistel.