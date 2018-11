Prantslaste protest kütusehinna vastu halvas kogu riigis liikluse, üks inimene hukkus auto all

Politsei teatel sõidutas autojuht oma tütart haiglasse ja sattus paanikasse, kuna meeleavaldajad tagusid kätega vastu katust. Autojuht vajutas seepeale gaasi ja sõitis protestijatele otsa. Juht on šokiseisundis ja võeti esialgu vahi alla.

Kütuse hinna vastu protestimiseks tõkestatakse täna teid 1000 paigas üle Prantsusmaa, aktsioonis osaleb umbes 50 000 meeleavaldajat. Osalejad kannavad kollaseid helkurveste.

Teetõkete kaart Foto: kaadrihõive, Vinci Autoroutes

Ohvritega vahejuhtumeid on täna juhtunud veel mitmes kohas. Pärastlõunal teatas siseministeerium, et kokku on viga saanud 47 inimest. Arras´s sõitis auto meeleavaldajate sekka ja 71-aastane protestija sai tõsiselt viga. Juht põgenes sündmuspaigalt ja arreteeriti hiljem. Hazebrouckis üritas veoautojuht teesulust mööduda kõnnitee kaudu ja vigastas kaht inimest. Besançoni lähistel üritas autojuht teesulgu nähes ümber pöörata ja põhjustas kokkupõrke, milles sai viga kaks inimest. Strasbourgi lähedal sõitis autojuht üle meeleavaldaja jalast. Grasse´is sai politseinik löögi autolt, mis üritas läbi meeleavaldajate sõita, juht võeti vahi alla.

Viimase aasta jooksul on diiselkütuse hind kasvanud 23%. AFP teatel maksab liiter diislit praegu keskmiselt 1,51 eurot. Tänavu tõstis Emmanuel Macroni valitsus diisliaktsiisi 7,6 sendi ja bensiiniaktsiisi 3,9 sendi võrra. Järgmisel aastal plaanitakse veel 6,5-sendist diisliaktsiisi ja 2,9-sendist bensiiniaktsiisi tõusu.