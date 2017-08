Portugali rannas hädamaandunud väikelennuk tappis kaks inimest

Portugali rannas tegi hädamaandumise väikelennuk, mille tagajärjel said surma maapinnal olnud keskealine mees ja väike tüdruk.

Võimude teatel leidis õnnetus aset Lissabonist edelas asuvas Caparicas, São João rannas, vahendab BBC News.

Lennukis olnud kaks inimest viga ei saanud.

Portugali ajaleht Diário de Notícias tsiteeris pealtnägijat, kes ütles, et lennuk lendas madalalt üle ranna, kuid ta ei saanud aru, et midagi on valesti enne, kui inimesed hakkasid eest ära jooksma.

Üks tunnistaja ütles Reutersile, et lennuk langes liivale ja sõitis üle kahest inimesest, vigastades neid surmavalt, ning vigastas veel üht.

Teiste teadete järgi võtsid ohvrid päikest, kui lennuk hädamaandus.