Porošenko uue "riigi" kohta: "Novorossija" on juba maha maetud, Zahhartšenko on Kremli nukk

Gruusias visiidil viibiv Porošenko tuletas meelde, et „Novorossija“ projekt maeti maha, ning lubas taastada suveräänsuse Donbassi ja Krimmi üle, teatas pressiesindaja Svjatoslav Tsegolko Twitteris.

„Projekt „Novorossija“ maeti maha. Ukraina taastab suveräänsuse Donbassi ja Krimmi üle,“ vahendas Tsegolko Porošenko sõnu.

Pressikonverentsil Tbilisis teatas Porošenko, et isehakanud Donetski „rahvavabariigi“ juht Aleksandr Zahhartšenko ei ole poliitikategelane, vaid Kremli sõnumeid edastav nukk.

