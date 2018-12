Porošenko: Ukraina ei pikenda sõjaseisukorda, kui Venemaa ei ründa

Lisaks teatas Porošenko eile, et Ukraina luuretöötajad hakkavad kontrollima kõiki riigiteenistujaid, kellele on Vene kodakondsusega sugulasi. „Meil on palju riigiteenistujaid, ka julgeolekujõude, kellel on Krimmis sugulased," ütles Porošenko.

Käigu aluseks on Ukraina luureametniku Serhi Semotško ümber puhkenud luureskandaal, kelle perel on väidetavalt Kiievi lähedal luksusvilla ja kasutuses erakopter. Semotškol ja tema naisel on mitmed sugulasi, kellel on Vene-Ukraina topeltkodakondsus ja see tõi kaasa kuulujutud, et Semotškot rahastatakse Venemaalt.