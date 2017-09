Porošenko: Saakašvili piiriületamine oli kuritegu, mille eest tuleb karistada

Ukraina president Petro Porošenko nimetas Poola-Ukraina piiri ületamise intsidenti Odessa oblasti endise kuberneri Mihheil Saakašvili osavõtul kuriteoks, sest rikuti riigipiiri puutumatuse põhiseaduslikku põhimõtet.

„Pandi toime kuritegu, sest on olemas riigipiiri puutumatuse põhiseaduslik põhimõte. See on riigi rahvusliku julgeoleku küsimus ja mul on ükskõik, kes riigipiiri rikub – võitlejad idas või politikaanid läänes, peab olema absoluutselt selge ja juriidiline vastutus,“ rõhutas Porošenko UNIAN-i vahendusel.

Intsident Poola-Ukraina piiril Šegõni piiripunktis Saakašvili osavõtul ei nõua mingeid poliitilisi kommentaare, teatas Porošenko.

„Minu arvates ei nõua see intsident absoluutselt mingeid poliitilisi kommentaare. Me peame kommenteerima ja kommenteerime seda küsimust ainult õiguslikul pinnal,“ ütles Porošenko. „Mul on ükskõik, kes riigipiiri rikub, selle eest peab olema karistus vastavalt Ukraina seadusandlusele.“

Ukraina siseministeeriumi kolleegiumi liikme Anton Geraštšenko sõnul saatsid Saakašvilit rahvasaadikud Julia Tõmošenko, Sergi Vlassenko, Juri Derevjanko, Pavlo Kostenko, Dmõtro Dobrodomov ja Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) endine juht Valentõn Nalõvaitšenko.

Lvivi oblasti politsei on alustanud juhtunu kohta kriminaaljuurdlust.