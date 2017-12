Porošenko nimetas Saakašvili toetajate telklaagrit Moskvast rahastatud pätikambaks

Ukraina võimud annavad väärilise vastulöögi katsetele kõigutada olukorda riigis, teatas president Petro Porošenko tõenäoliselt erakonna „uute jõudude liikumine” juhi Mihheil Saakašvili ümber toimuvale viidates.

„Ma arvasin, et mul on raske millegi üle imestada, aga see, mida eile kuulis kogu maa, šokeeris kõiki. Loomulikult. Tänan SBU-d ja peaprokuratuuri professionaalse töö eest rahvuslike huvide ja riikluse kaitsel,” ütles Porošenko Ukraina relvajõudude päeva tähistamisel täna Lvivi oblastis, vahendab Interfax-Ukraina.

„President ja valitsus loomulikult austavad inimeste õigust rahumeelsele protestile. Ja see on tähtis. Ja me oleme seda näidanud viimaste nädalate jooksul. Kuigi aktsioonide organiseerijad janunesid verd ja provotseerisid jõustruktuuride töötajaid igati. Aga on väga tähtis, et nad ei allunud. Aga meie korrakaitsjate kannatlikkuse peale, nagu ilmneb vahelt võetud vestlustest, kaevati isegi Moskvasse,” lausus Porošenko.

„Mis rõõmustab, on see, et Ukraina rahvas hammustas Moskvast finantseeritud pätikamba läbi juba enne kui korrakaitsjad, mistõttu ignoreeris seda laagrit ülemraada juures,” lisas Porošenko.

„Sõbrad, armee ei hoia selle pärast rinnet, et vaenlane tegutseks tagalas. Me anname sellistele asjadele vastulöögi ja ma tunnen sellele ühiskonna toetust,” rõhutas Porošenko.

Porošenko sõnul jõuga Ukrainat võtta ei saa ja seda Venemaal teatakse. Seetõttu panustab vaenlane suuresti sellesse, et lüüa selja tagant ja õõnestada seestpoolt.