Pornostaar Stormy Daniels kaebas Trumpi vaikimiskokkuleppe asjus kohtusse

Täiskasvanutele mõeldud meelelahutust pakkuvate filmide staar Stormy Daniels kaebas USA presidendi Donald Trumpi eile kohtusse, väites, et Trump ei kirjutanud kunagi alla vaikimiskokkuleppele, mille Trumpi advokaat temaga korraldas.

Los Angelese maakonna ülemkohtule esitatud tsiviilhagis väidetakse NBC Newsi andmetel, et Danielsiga sõlmitud kokkulepe Trumpiga intiimsuhtest vaikimise kohta ei kehti, sest kuigi Daniels ja Trumpi advokaat Michael Cohen kirjutasid sellele alla, ei ole Trump seda teinud.

Daniels (kodanikunimega Stephanie Clifford) kirjutas nii kokkuleppele kui ka selle kaaskirjale alla 2016. aasta 28. oktoobril, kasutades oma „kunstnikunime”. See juhtus vaid päevi enne USA presidendivalimisi. Cohen allkirjastas dokumendi samal päeval.

Vaikimiskokkuleppes nimetatakse Trumpi läbivalt David Dennisoniks ja Danielsi Peggy Petersoniks. Kaaskirjas on David Dennisoni (DD) õige isik kirjas, aga mustaks tehtud, kuid Danielsi advokaat Michael Avenatti kinnitab, et tegemist on Trumpiga.

Mõlemal dokumendil on tühi koht, kuhu DD oleks pidanud andma oma allkirja, kuid seda ei ole seal.

Hagi järgi oli Danielsil ja Trumpil intiimsuhe, mis kestis 2006. aasta suvest kuni 2007. aastani. Suhe sisaldas väidetavalt kohtumisi Lake Tahoes ja Beverly Hills Hotelis.

Loe veel

2016. aasta vaikimiskokkulepe nägi ette, et Danielsi tollase advokaadi usaldusarvele makstakse 130 000 dollarit. Vastutasuks ei paljasta Daniels mingit konfidentsiaalset informatsiooni Trumpi ega tema seksipartnerite kohta kellelegi välja arvatud lühikeses loetelus toodud isikutele, kellele Daniels oli juba suhtest rääkinud, ega jaga ka mingeid tekste ega fotosid Trumpist.

Hagis väidetakse, et Cohen on püüdnud takistada Danielsi suhtest rääkimast. Viimati olevat see juhtunud selle aasta 27. veebruaril.

Daniels ja tema advokaat Avenatti nõuavad kohtult nii vaikimiskokkuleppe kui ka kaaskirja õigustühiseks kuulutamist Trumpi allkirja puudumise tõttu.

Trump ei ole väidetavast suhtest Danielsiga avalikult kunagi rääkinud ning Valge Maja pressiesindaja Raj Shah ütles ajakirjanikele, et ei ole selle kohta presidendilt kunagi midagi küsinud. Cohen on tunnistanud kokkuleppes mainitud 130 000 dollari maksmist, kuid on keeldunud ütlemast, mille eest.