Pornostaar Stormy Daniels kaebas Trumpi laimu eest kohtusse

Pornostaar Stormy Daniels, kes väidab, et tal oli seksuaalsuhe USA presidendi Donald Trumpiga, esitas eile New Yorgi föderaalkohtule kaebuse, milles süüdistab Trumpi laimus.

Kõne all on Trumpi postitus Twitteris, milles ta kommenteeris visandit, mis Danielsi sõnul kujutab meest, kes ähvardas teda 2011. aastal, et ta väidetava suhte kohta Trumpiga vaikiks, vahendab Associated Press.

Aprillis avaldatud säutsus ütles Trump: „Visand aastaid hiljem olematust mehest. Täielik petukaup, mis peab valeuudiste meediat lolliks (aga nad teavad seda)!”

Kohtuhagis öeldakse, et säuts oli „vale ja laimav” ning väidetakse, et Trump rääkis Danielsist ja „teadis, et tema vale, halvustavat avaldust loevad inimesed ümber maailma ning sellest tehakse palju uudiseid”. Veel öeldakse hagis, et Danielsile on tehtud tapmisähvardusi ja muid füüsilise vägivalla ähvardusi.

Daniels (kodanikunimega Stephanie Clifford) taotleb vandekohtuga protsessi ja teadmata suuruses kahjutasu.

„Me kavatseme õpetada hr Trumpile, et ei saa kellegi kohta lihtsalt asju välja mõelda ja levitada neid ilma tõsiste tagajärgedeta,” ütles Danielsi advokaat Michael Avenatti.