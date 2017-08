Põrgulik palavus: „Luciferiks“ ristitud tappev kuumalaine tõi Lõuna-Euroopasse 44 kraadini ulatuva sooja

Augusti alguses Euroopat tabanud kuumalaine „Lucifer“ on kõrvetanud eelkõige Vahemere-äärseid riike, aga ka Poola lõunaosa ja Ukrainat.

Prantsuse Rivieras mõõdeti eelmisel teisipäeval temperatuuriks 44 kraadi. Veel rängemalt tajutakse põrgukuumust aga Itaalias Napoli lähistel, kus reedel hinnati tajutavaks temperatuuriks 55 kraadi, seda niiskuse ja teiste faktorite koosmõjul.

Kõige rängemalt kannatavad palavuse all Itaalia ja Balkani riigid, kus lisaks möllavad ka suured metsatulekahjud. Rohkem kui 40 kraadini ulatuvaid temperatuure on Vahemere ääres oodata ka sel nädalal, Poola lõunaosas aga on temperatuur praeguseks langenud 15-20 kraadini ja päikesepaiste asendunud vihmase ilmaga.

Esmaspäeval kell 11 oli Ateena õhutemperatuur 37 kraadi, Tiranas ja Donetskis 33 kraadi, Sofias ja Roomas 32 kraadi. Esmaspäevastel andmetel oli Itaalias kuumuse tagajärjel surnud kolm inimest ning Hispaanias, Poolas ja Rumeenias igaühes üks inimene.