Poolas kõlavad hääled, mis nõuavad Saksamaalt Teise maailmasõja reparatsioonide tasumist

Kaheksa aastat pärast natsirežiimi kokkuvarisemist otsustas Poola loobuda edasistest reparatsioonidest Saksamaalt, kuid nüüd on hakanud taas kõlama hääled, mis nõuavad nende reparatsioonide tasumist.

72 aastat pärast Teise maailmasõja lõppu nõuavad Poola poliitikud, et Saksamaa maksaks nende riigile reparatsioone. Seimi uurimisbüroo uurib nüüd, kas see oleks võimalik, vahendab The Local.

See analüüs peaks valmima 11. augustiks, teatas seimi liige valitsevast Seaduse ja Õigluse parteist (PiS) Arkadiusz Mularczyk uudisteagentuurile PAP.

PiS-i mõjukas esimees Jarosław Kaczyński süüdistas eelmisel nädalal Saksamaad oma Teise maailmasõjaga seotud kohustuste hülgamises.

„Me räägime suurtest summadest ja ka faktist, et sakslased on aastaid eiranud oma vastutust Teise maailmasõja eest,“ ütles Kaczyński katoliiklikule raadiojaamale Radio Maryja.

Kaczyński kaksikvend, 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud Poola endine president Lech Kaczyński hindas ajal, kui ta oli Varssavi linnapea, et sõda tegi ainuüksi Varssavile kahju 45,3 miljardi dollari väärtuses.

1953. aasta augustis otsustas Poola tollane kommunistlik valitsus Nõukogude Liidu surve all, et ei võta Saksamaalt rohkem hüvitisi vastu, et „aidata lahendada Saksa küsimus demokraatia ja rahu vaimus“.

„See ei ole päris nii, et Poola loobus reparatsioonidest, mis pidid meile Saksamaalt tulema,“ ütles Poola kaitseminister Antoni Macierewicz TVP Infole.

Saksa valitsuse pressiesindaja Ulrike Demmer ütles, et Saksamaa jääb kindlaks oma vastutusele Teise maailmasõja eest nii poliitiliselt, moraalselt kui ka rahaliselt, kuid lisas, et reparatsioonide küsimus on juba õiguslikult ja poliitiliselt lahendatud.

Macierewicz väidab, et Nõukogude Liit kasutas endist kommunistlikku valitsust otsuse tegemise ajal marionetina.

„Ilma igasuguse vaidluseta on sakslased Poolale reparatsioonid võlgu,“ ütles Macierewicz.