Poolakate röövitud pesumodell Chloe Ayling räägib oma kogemusest: mind taheti müüa orjaks Araabiasse

Pühapäeval andis poolakate poolt röövitud Briti modell Chloe Ayling ülevaate oma kuuepäevasest vangistusest.

20-aastase Aylingi vabastamisest andis teada pühapäeval Itaalia politsei, meediale andis ta oma ema Lõuna-Londonis asuvalt kodusukselt intervjuu oma läbielamistest.

“Ma elasin läbi kohutava kogemuse, ma kartsin oma elu pärast sekund-sekundilt, minut-minutilt ja nii tundide kaupa. Ma olen tänulik Suurbritannia ja Itaalia ametivõimudele,” rääkis Ayling pressile.

Ta rööviti 11. juulil Milanost, kui ta oli kurikaelade poolt meelitatud lavastatud reklaampildistamisele. Jõudnud kohale uimastati ta ketamiiniga, mida kasutatakse veterinaameditsiinis hobuste uinutamiseks.

Kuus päeva hoiti teda kettides kinni Torinost 120 km kaugusel asunud rendimajas. Kuue päeva vältel püüdsid inimröövlid modelli süvaveebis panna oksjonile, mille alghind algas 260 000 eurot. Oksjonit korraldati lehel “Black Death”, mis on ka Aylingi röövinud rühmituse nimi

Aylingi asjad, mis Itaalia politsei majast leidis AFP

Ayling kirjeldas, kuidas ärgates oli tal seljas roosa trikoo ning roosad sokid. Teda kinni hoidnud mehed ei teinud talle Aylingi sõnutsi kordagi haiget, vaid jälgisid tema igat ärkveloleku minutit ning und.

Lukasz Pawel Herba AFP

Modelli sõnul rääkis talle üks röövlitest, et ainuüksi eelmise viie aastaga on ta inimkaubitsemisega teeninud 15 miljonit eurot ning kõik tüdrukud on mõeldud Araabia turule. Kui ostja väsib oma tüdrukust, siis ta võib teda anda edasi või saab ostust “tiigriliha”.

Ayling vabastati 17. juulil, kui ta toimetati Milanos asuva Briti saatkonna ette. Päev hiljem peeti kinni üks kahtlusalune, 30-aastane Poola kodakondsusega Lukasz Pawel Herba.

Auto, mille pagasnikusse pandi uimatatud ning kinni seotud Ayling AFP

Vabastamise põhjuseks oli asjaolu, et Aylingil on kahe-aastane laps, kirjutas rühmitus talle jäetud kirjas. Kirjas olid ka nõudmised, et Aylingi perekond ei tohi ealeski rääkida rühmitusest halva sõnaga ning lõpetama uurimise.

Muuhulgas nõuab kiri modellilt kuu vältel makstavad 50 000 dollari suurust summat, mis kataks vabastuskulud. Modellilt oodatakse summa tasumist bitcoinides. Kui naine mõnda nendest tingumistest rikub, ootab teda ees kõrvaldamine.