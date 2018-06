Poola võimupartei juht Jarosław Kaczyńskil on tõsised tervisehädad, spekuleeritakse mantlipärija üle

Poola Seaduse ja Õigluse partei (PiS) juhti Jarosław Kaczyńskit pole avalikkuses nähtud alates aprillist. Nüüd selgub, et ta võitles enam kui kuu aega haiglas elu eest.

Eelmisel nädalal lahkus Kaczyński 37 päeva pikkuselt ravilt Varssavi sõjaväehaiglas, kus assistentide sõnul raviti poliitiku põlveliigest. Reedel tunnistas tervishoiuminister Łukasz Szumowski aga viimaks, et parteijuhi tervisehäda on palju tõsisem. "Jarosław Kaczyński tervislik seisund oli selline, et kui teda haiglasse poleks viidud, oleks tema elu olnud ohus, nii et ta võeti kiirkorras sisse."

Ka võimupartei pressiesindaja kinnitas seejärel, et Kaczyński oli tõepoolest raskelt haige, kuid ei täpsustanud detaile.

Ajalehe Rzeczpospolita hiljutise küsitluse järgi peavad poolakad kõige tõsisemaks kandidaadiks Kaczyński mantlipärija kohale peaminister Mateusz Morawieckit, kellele järgnevad siseminister Joachim Brudziński ja ekspeaminister Beata Szydło.