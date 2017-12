Poola valitsev erakond vahetas välja peaministri: uueks valitsusjuhiks saab senine rahandusminister Morawiecki

Poola valitsev konservatiivne erakond Seadus ja Õiglus (PiS) vahetas oodatult välja peaministri. Senise valitsusjuhi Beata Szydło asemele astub siiamaani rahandusministri ametis olnud Mateusz Morawiecki.

49-aastane Morawiecki peaks hakkama Jarosław Kaczyński juhitud PiS-i ette valmistama järgmisel kolmel aastal toimuvateks valimisteks, vahendab Reuters.

2018. aastal toimuvad Poolas kohalikud, 2019. aastal parlamendi- ja 2020. aastal presidendivalimised.

Endine pankur Morawiecki on Kaczyński soosik, samas kui Szydłol erakonna esimehe täit usaldust ei olnud, teatavad analüütikud.

„On ilmselge, et Kaczyński on selle leeri juht, ja tema on see, kes jagab kaarte, sõltumata sellest, kes on peaminister,” kommenteeris Henryk Domański Poola teaduste akadeemiast.

Dramaatilisi muutusi Poola majanduspoliitikas oodata ei ole ning vaatlejate sõnul jätkab Morawiecki ranget kontrolli Poola rahanduse ja majanduse üle.

Saab aga näha, kas muutuvad Poola viimasel ajal teravnenud suhted Brüsseliga.

Kolm allikat ütlesid eile Reutersile, et välisminister Witold Waszczykowski vahetatakse välja president Andrzej Duda tippnõuniku Krzysztof Szczerski vastu, kes on soovinud suuremat sõnaõigust Poola välispoliitika üle.

Vaatamata kriitikale välismaalt on kaks aastat võimul olnud Szydło euroskeptiline valitsus olnud üks populaarsemaid pärast kommunismi kokkuvarisemist 1989. aastal. Paljuski tänu väikesele tööpuudusele, avalike kulutuste kasvule ja keskendumisele traditsioonilistele katoliiklikele väärtustele avalikus elus.

Eile lükkas Poola parlamendi alamkoda tagasi opositsiooni algatatud umbusaldusavalduse valitsusele ning Szydłot tervitati aplausi ja lilledega.

„Viimased kaks aastat oli minu jaoks erakordne aeg ning Poola ja poolakate teenimine oli au,” teatas Szydło pärast tema väljavahetamise otsuse teatavaks tegemist Twitteris.

„Seletus võib olla, et Jarosław Kaczyński silmis osutus Beata Szydło liiga nõrgaks ning valitsust häirisid sisekonfliktid ja kildkondade võitlused,” ütles Domański. „Beata Szydło oli ettearvatav poliitik ja seetõttu oli tema peaministriks olemisega seotud vähem riske.”