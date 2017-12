Poola välisminister: mida kauem Venemaa Poola presidendilennuki vrakki enda käes hoiab, seda kahtlasem see on

Poola välisminister Witold Waszczykowski ütles täna, et mida kauem Venemaa hoiab enda käes 2010. aastal alla kukkunud Poola presidendilennuki vrakki, seda suuremad on kahtlused, et Moskva varjab katastroofi tegelikke põhjuseid.

Waszczykowski reageeris Venemaa presidendi Vladimir Putini kommentaarile, kes eitas eelmisel nädalal oma iga-aastasel suurel pressikonverentsil väiteid, et Poola presidendilennuki hävitas plahvatus õhus, vahendab Poola Raadio.

Poola kaitseminister Antoni Macierewicz reageeris Putini kommentaarile, öeldes, et lennuki, mis kukkus alla 2010. aasta 10. aprillil Smolenski lähedal ja milles hukkusid Poola president Lech Kaczyński ja veel 95 inimest, hävitasid kaks plahvatust, mille eest vastutab Venemaa.

„Me vastame Venemaale ausalt: mida kauem te vrakki oma käes hoiate, mida kauem te ei taha juurdlusega katastroofi põhjuste väljaselgitamiseks koostööd teha, seda rohkem annate te põhjust kahtlustada, et midagi on teie südametunnistusel, et see katastroof nägi välja kaugelt, kaugelt erinev sellest, mis on näidatud MAK-i [Moskvas asuv Riikidevaheline Lennunduskomitee] raportis, ja te varjate selle katastroofi tegelikke põhjuseid,” ütles Waszczykowski täna Poola televisioonile (TVP).

Putin ütles oma pressikonverentsil, et on väsinud Varssavi väidetest, et lennuõnnetus oli Vene vandenõu tagajärg.

Poola uus lennukatastroofi uurimise komisjon teatas aprillis, et lennuki hävitas tõenäoliselt plahvatus õhus ning Vene lennujuhid eksitasid tahtlikult Poola piloote nende asukoha suhtes, kui nad lennuväljale lähenesid.

Uus komisjon, mis tegeleb endiselt õnnetuse uurimisega, moodustati Poola Seaduse ja Õigluse partei (PiS) poolt, mis tuli võimule 2015. aastal. Erakonna juht on katastroofis hukkunud president Lech Kaczyński kaksikvend Jarosław Kaczyński.

PiS on pikka aega vaidlustanud Poola eelmise valitsuse raportit katastroofi kohta, mis viitas tervele reale vigadele Poola poolt, kuid ka Smolenski lennuvälja lennujuhtide poolt.

Vene raport asetas aga kogu süü poolakatele.