Poola ülemkohtu juht: valitsus viib läbi „riigipööret“ sõltumatu kohtuvõimu vastu

Poola ülemkohtu president Małgorzata Gersdorf ütles laupäeval, et valitsuse otsuse näol võtta vastu vastuoluline kohtureform on tegemist „riikliku pöördega“ sõltumatu kohtuvõimu vastu.

Tema sõnul ei leidnud „rünnak aset mitte sõjaliste või paramilitaarsete jõudude kasutamisega, vaid põhiseadusega vastuolus olevate lahenduste vastuvõtmisega, mida võib vastavalt filosoof Gustav Radbruchi käsitlusele nimetada „seadusejärgseks seaduserikkumiseks““.

Kohtuniku sõnul tuleks valitsusel otsuste tegemisel lähtuda kõigi elanike arvamusest, mitte pelgalt oma toetajate omast. „Iga poliitik, keda saadab demokraatlikel valimistel edu, peaks valitsema mitte pelgalt oma valijate, vaid kõikide nimel, ega tohiks hävitada riigi põhiseaduslike organite struktuure,“

ütles Gersdorf.

Tema sõnul on toimuv „riiklik pööre ühe riigi olulisema riikliku organi vastu“.

Õigusekspertide sõnul on õigussüsteemi reform probleemne ja ebademokraatlik, aga valitsusametnike väitel on see hädavajalik kohtute töö tõhustamiseks.

Euroopa Komisjon teatas sel nädalal, et kavatseb algatada Poola kohta protsessi, mis võib päädida kolme kuu pärast Poolalt Euroopa Liidu tasandil hääletusõiguse äravõtmisega.

Poola president Andrzej Duda otsustas selle kiuste aga allkirjastada kaks seadust, millega korraldatakse ümber ülemkohus ja reorganiseeritakse valitsusele sobival viisil uusi kohtunikke ametisse nimetav riiklik kohtute nõukogu. Varasema kahe aasta jooksul on vastu võetud veel 13 seadusepunkti,