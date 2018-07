Poola ülemkohtu juht Gersdorf keeldub uue seaduse järgi pensionile minemast

Poola ülemkohtu juht Małgorzata Gersdorf lubas trotsida palju kära tekitanud seadust, mis sunnib teda ja kümneid kõrgetasemelisi kohtunikke pensionile minema.

Gersdorf oleks pidanud seaduse järgi tagasi astuma keskööl. Ülemkohtu pressiesindaja ütles aga, et Gersdorf tuleb täna tööle nagu tavaliselt, vahendab BBC News.

Professor Gersdorf nimetas varem seadust, mis nõuab kohtunikelt pensionile minemist 65-aastaselt varasema 70 asemel, puhastuseks.

Uue seaduse järgi sunnitakse kuni 40 protsenti ülemkohtu kohtunikest lahkuma.

Esmaspäeval alustas Euroopa Liit Poola valitsuse vastu õiguslikku menetlust, väites, et uus seadus õõnestab kohtusüsteemi sõltumatust.

Valitsus ütleb, et muudatused aitavad võidelda korruptsiooni vastu ja suurendavad kohtu efektiivsust.

Kohtunike pensioniiga on uue seaduse järgi 65 aastat ning pärast selle täitumist ametisse jäämiseks on vaja presidendi nõusolekut. Selle taotlemiseks oli kohtunikel aega eilseni. Gersdorf ja tema kolleegid on aga keeldunud sellist taotlust esitamast.

Gersdorf, kes on Poola valitseva Õiguse ja Õigluse partei (PiS) häälekas kriitik, on kinnitanud, et põhiseaduse järgi peaks ta ametisse jääma 2020. aastani.

Gersdorf on nimetanud valitsuse sammu pensioniea reformi kattevarjus läbi viidavaks puhastuseks ülemkohtus.