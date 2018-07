Poola ülemkohtu juht Gersdorf keeldub uue seaduse järgi pensionile minemast

Kohtunike pensioniiga on uue seaduse järgi 65 aastat ning pärast selle täitumist ametisse jäämiseks on vaja presidendi nõusolekut. Selle taotlemiseks oli kohtunikel aega eilseni. Gersdorf ja tema kolleegid on aga keeldunud sellist taotlust esitamast.

Gersdorf, kes on Poola valitseva Õiguse ja Õigluse partei (PiS) häälekas kriitik, on kinnitanud, et põhiseaduse järgi peaks ta ametisse jääma 2020. aastani.

Gersdorf on nimetanud valitsuse sammu pensioniea reformi kattevarjus läbi viidavaks puhastuseks ülemkohtus.

65-aastane Gersdorf kohtus eile president Andrzej Dudaga. Presidendi abi teatas pärast kohtumist hiljem, et ta sunnitakse vaatamata vastuseisule alates keskööst pensionile minema ja teda asendab Duda nimetatud kohtunik, kes on PiS-i liitlane.

Ülemkohtu pressiesindaja Michał Laskowski jäi trotslikuks: „Plaanid ei ole siin muutunud, proua Gersdorf kavatseb homme tööle tulla.”