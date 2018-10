Poola taotleb Saksamaalt ikka veel ilmasõjaaegsete kahjude korvamist

Tema sõnul ei saa teemat vaka alla peita, sest naabritel sakslastel on oma osa kompenseerimata, mis tuleb tema sõnul välja arvutustest, millega tegeles parlament ja endine president Lech Kaczyński, vahendab uudisteagentuur AFP.

Võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) ridadest pärit president Duda tõi näitena Varssavi linna, öeldes, et see tehti sakslaste poolt 1940ndatel täiesti maatasa, misjärel poolakatel tuli see uuesti üles ehitada.

„Ma usun, et reparatsioonide teemat ei saa veel lõpetatuks lugeda,“ ütles ta ajalehele Bild am Sonntag, lisades, et „see on küsimus tõest ja vastutusest.“

Arvutuste järgi, millega partei välja tuli, ulatub natside mitmeaastase okupatsiooni ja ligi viiendiku rahvastiku hävitamise eest küsitav summa triljonitesse eurodesse.

Angela Merkel ei taha kahjurahade maksmisest aga midagi kuulda, öeldes, et Varssavi ise loobus seesugusest nõudmisest seitse aastat pärast sõja lõppu 1953. aastal, hoolimata sellest, et toona oli seal võimul kommunistlik valitsus.