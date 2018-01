Poola tahab hakata oma rahva holokaustiga seostamise eest karistama

Alamkoja seadusandjate poolt heaks kiidetud seaduseelnõu järgi ei tohi muu seas enam riigi ega rahvaga seoses kasutada väljendit nagu „surmalaager“, sest see seostab Poolat holokaustiga. Eelnõu kohaselt oleks võimalik karistada seadusest üleastumisel inimest reaalse vangistusega, vahendab uudistekanal BBC.

Ajaloo kallale kippuv seadus vihastas välja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes andis oma suursaadikule ülesande kohtuda Poola valitsusjuhtidega, teavitamaks neid Iisraeli vastuseisust seesuguse seaduse vastuvõtmisele.

"Ükski riik ei saa muuta ajalugu ega holokausti eitada," ütles Netanyahu.

Eelnõu vajab enne jõustumist veel valitsuspartei kontrolli all oleva senati ja riigipea heakskiitu.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki säutsus aga oma Twitteri kontol, et „Auschwitz-Birkenau näol ei ole tegu poola nime ega Arbeit Macht Frei puhul poola väljendiga“.

„Auschwitz on kibedaim õppetund sellest, kuidas õelad ideoloogiad võivad viia maapealse põrguni,“ lisas ta.

