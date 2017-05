Poola siseminister: pagulaste vastuvõtmine on hullem kui EL-i karistused

Poola sundimine pagulasi vastu võtma oleks hullem kui Euroopa Liidu karistused, teatas Poola siseminister Mariusz Błaszczak kolmapäeval.

Błaszczak kommenteeris Euroopa Liidu teisipäevast avaldust, mille järgi on Poolal ja Ungaril pagulaste vastuvõtmise alustamiseks aega kuni juunini, vastasel juhul ootavad sanktsioonid, vahendab Poola Raadio.

Błaszczak ütles, et pagulaste vastuvõtmise väljavaade oleks kindlasti hullem kui igasugused karistused.

„Pidagem meeles, mis juhtus Lääne-Euroopas. Pidagem meeles terrorirünnakuid, mis on Euroopa Liidu suuremates riikides põhimõtteliselt fakt,“ ütles Błaszczak. „Pidagem meeles, et need algasid suhteliselt väheste moslemikogukondadega, mis on nüüd väga arvukad.“

Poola peaminister Beata Szydło ütles, et tänu Poola karmile suhtumisele pagulastesse „muutub kriitiline suhtumine migrantide ümberpaigutamise mehhanismi Euroopa Liidus üha levinumaks“.

„Poola ei saa pagulasi vastu võtta,“ lisas Szydło.