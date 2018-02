Poola senat kiitis tüli tekitanud holokaustiseaduse heaks

Poola parlamendi ülemkoda senat kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudab poolakate süüdistamise kaasosaluses holokaustis ebaseaduslikuks ja keelab natside Poolas asunud surmalaagrite nimetamise Poola laagriteks. Karistuseks on ette nähtud trahv või kuni kolmeaastane vangistus.

Seaduseelnõu kutsus nädalavahetusel esile tüli Iisraeliga, kes süüdistab Poolat katses ajalugu muuta, vahendab BBC News.

Seaduse lõplikuks vastuvõtmiseks peab selle veel allkirjastama president Andrzej Duda.

Eelnõu kiideti Poola senatis heaks häältega 57-23, kaks senati liiget jäid erapooletuks.

Pühapäeval kutsus eelnõust loobuma Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

„Ma olen tugevalt selle vastu. Ei saa muuta ajalugu ja holokausti ei saa eitada,” ütles Netanyahu oma avalduses.

Poola president Duda vastas teleintervjuus, öeldes, et Poola ei saa taganeda, ning kinnitades, et riigil on õigus ajaloolist tõde kaitsta.

Eile palus Poola valitsusel eelnõu osas ümber mõelda ka USA välisministeeriumi esindaja, öeldes, et USA on mures, et seadus võib õõnestada sõnavabadust ja põhjustada edasisi diplomaatilisi lahkhelisid.

Poola on juba ammu olnud vastu väljendi „Poola surmalaagrid” kasutamisele, sest see viitab sellele, nagu oleks Poola riik kuidagi selliste laagrite eest nagu Auschwitz vastutust jaganud. Laagrid ehitasid ja neid opereerisid sakslased, kes okupeerisid Poola 1939. aastal.

Poola valitsuse teatel ei ole seadus mõeldud holokausti uurimise või arutamise piiramiseks, vaid riigi nime kaitsmiseks välismaal.

Justiitsministri asetäitja Patryk Jaki, kes oli seaduseelnõu autor, ütles, et Iisraeli reaktsioon oli tõestus selle kohta, kui vajalik seadus on.