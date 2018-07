Poola senat kiitis heaks ülemkohtu reformi eelnõu

Poola senat kiitis täna hommikul heaks palju vastuseisu tekitanud ülemkohtu reformi eelnõu, mis kriitikute sõnul paneb kohtusüsteemi valitsuse kontrolli alla ja ohustab demokraatiat.

Seadusemuudatused, mida toetas 60 senaatorit, vastu oli 30 ja üks jäi erapooletuks, muudavad lihtsamaks ülemkohtu eesistuja Małgorzata Gersdorfi väljavahetamise. Gersdorf keeldus varem sel kuul ametist lahkumast, vahendab AFP.

Kui senat eelnõu arutas, kostusid väljast meeleavaldajate protestihüüded.

Eelnõu, mille on juba heaks kiitnud Poola parlamendi alamkoda seim, on osa valitsuse palju vastuseisu tekitanud õigussüsteemi reformidest, et vahetada välja hulgaliselt kohtunikke kuni ülemkohtuni välja.

Opositsiooniline senaator liberaalsest erakonnast Kodanike Platvorm (PO) Aleksander Pociej nimetas eelnõu kohtu ründamiseks.

Opositsioon, demokraatia kaitse organisatsioonid ja Euroopa Liit on hoiatanud, et muudatused õõnestavad kohtute sõltumatust, õigusriiki ja lõpuks demokraatiat.

Valitsus kinnitab, et eelnõu aitab võidelda korruptsiooni ja kommunistliku pärandi vastu.

Eelnõu peab seaduseks muutumiseks veel allkirjastama valitseva Õiguse ja Õigluse partei (PiS) liitlane, president Andrzej Duda.