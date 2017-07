Poola senat andis valitsusele loa ülemkohus oma käpa alla võtta

Poola parlamendi ülemkoda ehk senat andis heakskiidu seadusele, mis ähvardab võtta kohtult sõltumatuse, andes valitsusele võimaluse suure osa praegustest ülemkohtu liikmetest ametist vabastada ja endale meelepäraste inimeste vastu välja vahetada.

Vastuolulise seaduseelnõu hääletusel täna öösel kell 2 oli poolt 55 ja vastu 23 rahvaesindajat.

Alles neljapäeval võeti ülemkohtu töökorraldust puudutav seadus kolmandal lugemisel vastu parlamendi alamkojas ehk seimis. Nüüd vajab seadus jõustumiseks veel vaid president Andrzej Duda allkirja.

Eelnõu kiirest menetlustempost võib järeldada, et valitseva Seaduse ja Õigluse partei soov on ülemkohus laiali saata veel sel suvel. Võimupartei juhi Jarosław Kaczyński sõnul vabastab muudatus riigi õigusemõistmise nõukogude iganditest ja korrumpeerunud kohtunikest ning määrab nende asemele „kõrgetasemelised ja eetilised” inimesed, et kohtu autoriteet tugevneks ja rahva usaldus suureneks.

Eelmisel nädalal võeti parlamendis vastu veel kaks kohtureformi puudutavat seadust, millest esimene sunnib tagasi astuma kohtunikke ametisse nimetava organi ehk riikliku kohtunõukogu liikmed. Edaspidi nimetab suurema osa selle organi koosseisust parlament. Teine eelnõu annab justiitsministrile õiguse vallandada kuue kuu jooksul pärast seaduse jõustumist kohtute eesistujad.

Kolmapäeval hoiatas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, et komisjon kaalub Poola suhtes EL-i asutamislepingu artikli 7 alusel sanktsioonide kehtestamist, et karistada riigi valitsust kohtuvõimu sõltumatuse õõnestamise eest. Artikkel 7 lubab võtta EL-i ülemkogus hääleõiguse riikidelt, kes rikuvad ühenduse alusväärtusi. Varem ei ole seda artiklit kordagi rakendatud.