Poola president pani skandaalsele kohtureformile käe ette

Esmaspäeval pani Poola president Andrzej Duda peale veto üle-euroopalist protesti põhjustanud kohtuseaduste muudatuspaketile

Esmaspäeval pärast Duda kohtumist Poola ülemkohtu eesistujaga avaldas riigi president, et vetostab massilisi meeleavaldusi põhjustanud kohtureformi kava. Kava on vastuvõetamatu nii riigi opositsioonile kui ka Euroopa Liidule.

Poola võimupartei Seadus ja Õiglus (PiS) poolt algatatud kohtureform nägi ette vana ülemkohtu koosseisu laialisaatmist ning uute, sobilike kohtunike ametisse määramist. Varasemalt jõudis Poola valitsus vastu võtta seaduseaktid, mille kaudu saaks võimupartei kohtute järelvalvega tegeleva kohtunõukogu koosseisu ümber kujundada ja tuhanded kohtu eesistujad välja vahetada. Kui kohtureform jõustuks, peaks kohtunikud muuseas mõistma õigust ka kristlike väärtuste järgi.

Euroopa Komisjoni esindajad andsid möödunud nädala vältel Poolale mõista, et kui kohtureform jätkub, võidakse käivitada Euroopa Liidu asutamislepingu artikkel 7.

Poolas on nädala jooksul toimunud protestid, kus tuhanded inimesed avaldavad meelt võimupartei õigusriigist kaugenemise üle. Presidendi vetostamine on meediale ootamatu samm, sest kuni 2015. aastani PiSi kuulunud Duda on varasemalt käe ette pannud vaid ühele PiSi seadusemuudatusele.