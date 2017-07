Poola president Duda allkirjastas justiitsministrile kohtute juhtide ametisse nimetamise volitused andva eelnõu

Poola president Andrzej Duda allkirjastas teisipäeval seaduseelnõu, mis annab justiitsministrile volitused nimetada ametisse ja vabastada tavakohtute juhte. Tegemist on ühega kolmest eelnõust, mis võeti parlamendis vastu valitseva erakonna Seaduse ja Õigluse partei (PiS) kohtureformi plaani raames.

Esmaspäeval teatas Duda, et vetostab kaks ülejäänud eelnõu, mis annaksid valitsusele volitused otsustada ülemkohtu koosseisu üle, vahendab Reuters.

„President kirjutas 12. juuli seaduseelnõule alla,“ teatas presidendi kantselei asejuht veebilehel.

Seaduseelnõu lubab justiitsministril võtta tööle ja vabastada töölt kohtunikke, kes juhivad tavakohtuid. PiS-i väitel on seda vaja selleks, et muuta kohtusüsteem rohkem vastutavaks rahva ees ja muuta logisev süsteem tõhusamaks. Kriitikute sõnul seab see ohtu kohtunike sõltumatuse.

Konservatiivse ja euroskeptilise PiS-i kohtureformiplaan on toonud kogu Poolas tänavatele kümneid tuhandeid inimesi ning tekitanud muret nii Brüsselis kui ka Washingtonis. Opositsioonierakonnad tervitasid Duda kahe eelnõu vetostamist, kuid kutsusid teda üles tegema sama ka kolmandaga.