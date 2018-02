Poola president Duda allkirjastab holokaustiseaduse, kuid küsib põhiseaduskohtu arvamust

Andrzej Duda Foto: Alik Keplicz, AP/Scanpix

Poola president Andrzej Duda teatas, et on otsustanud palju tüli tekitanud holokaustiseaduse allkirjastada, kuid saadab selle põhiseaduskohtusse, et saada hinnang, kas see on Poola põhiseadusega kooskõlas.