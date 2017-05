Poola peaminister Delfile: Poola on nii demokraatlik kui turvaline, ent mõnes Lääne-Euroopa riigis on kodanike turvalisus ohus

Esmaspäeval viibis Tallinnas Poola peaminister Beata Szydło, kes kohtus siin Balti peaministriga ja arutas julgeoleku-, transpordi- ja energiapoliitikat ning Euroopa Liidu edasist arengut.

Delfi küsis Szydłolt kommentaari Prantsuse järgmise presidendi Emmanuel Macroni valimiseelse ütluse kohta, mille järgi on Poola demokraatial tõsiseid probleeme ja Euroopa Liit peaks selliste riikide suhtes rakendama sanktsioone.

Szydło ütles, et peab Macroni sõnavõtte Prantsuse valijate jaoks mõeldud kampaania osaks. „Ma mõistan, et valimiskampaaniad järgivad oma dünaamikat,“ ütles Szydło. „Poliitikud edastavad erinevaid sõnumeid, mõnikord on neil sõnumitel riigisisene tähtsus. Kuid valimiskampaania on nüüd läbi ja see, millele me peaksime keskenduma, on Euroopa Liidu tulevik.“

Szydło lisas, et kõige parem viis Macroni muresid leevendada oleks see, kui Prantsuse president tuleks Poolasse visiidile. „Loodan, et president Macron külastab Poolat ja leiab, et Poola on demokraatlik, turvaline ja dünaamiliselt arenev riik, millel ei ole mingeid probleeme, kui rääkida meie siseküsimustest,“ ütles peaminister. Ta lisas, et see-eest on mõnes Lääne-Euroopa riigis ohustatud kodanike turvalisus.

Szydło rõhutas pressikonverentsil veel, et Euroopa Liidu tulevikust rääkides ei tohi unustada ka vabaturu säilitamist ja vastu tuleks seista neile jõududele, kes toetavad protektsionistlikku kaubanduspoliitikat. „Euroopa Liit seisab praegusel hetkel silmitsi väga tõsiste väljakutsetega,“ lisas ta. „Minu jaoks on kõige olulisem see, et Prantsusmaa, kes on väga oluline liikmesriik, ühineks nende riikidega, kes soovivad ühtsust ja stabiilsust.“