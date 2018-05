Poola pakub USA-le kuni kaks miljardit dollarit alalise sõjaväebaasi eest

Poola tahab USA alalist sõjalist kohalolekut oma territooriumil ning on valmis selle eest välja käima kuni kaks miljardit dollarit, selgub Poola kaitseministeeriumi ettepanekust, mille sai oma valdusse Poola uudisteportaal Onet, vahendab Politico.

„See ettepanek toob esile selge ja olemasoleva vajaduse USA soomusdiviisi paigutamise järele Poolasse, Poola otsustavuse anda märkimisväärne toetus, mis võib ulatuda 1,5-2 miljardi dollarini ühiste sõjaliste rajatiste loomise näol, ning annab USA vägedele paindlikuma liikumisvõime,” öeldakse Poola kaitseministeeriumi dokumendis.

Lisatakse, et Varssavi on kindlalt valmis jagama riigikaitsekulutuste koormat, tegema otsuse USA valitsuse jaoks kuluefektiivsemaks ja hajutama kõik kongressi mured eelarve mõttes ebakindlatel aegadel.

Poola kaitseministeeriumi pressibüroo kinnitas, et dokument nimega „Ettepanek USA alalise kohaloleku kohta Poolas”, mis on dateeritud 2018. aastaga, on ehtne ega ole salastatud.

Dokument sisaldab informatsiooni sõjaväebaaside, haiglate ning ilmselt ka koolide ja muu infrastruktuuri välja pakutud asukohtade kohta.