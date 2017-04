Poola opositsioon on esimest korda kahe aasta jooksul valitsusparteist populaarsem

Poola suurim opositsioonierakond, tsentristlik Kodanike Platvorm (PO) on esimest korda kahe aasta jooksul populaarsuselt möödunud valitsevast parempoolsest Seaduse ja Õigluse parteist (PiS), selgub kolmapäeval avaldatud küsitlustulemustest.

Kantar Millward Browni küsitlus näitas, et 31 protsenti vastanutest hääletaksid PO poolt, kui valimised toimuksid sel pühapäeval. Tegemist on neljaprotsendise tõusuga võrreldes eelmise, 30. märtsil toimunud küsitlusega, vahendab Reuters.

Euroskeptilise PiS-i toetus jäi samale tasemele ehk 29 protsendile.

Ettevõtlussõbraliku erakonna Nowoczesna toetus langes kolm protsenti viiele protsendile ning parempoolset, süsteemivastast rühmitust Kukiz’15 toetab muutumatult kümme protsenti vastanutest.

„Kindlasti võib näha trendi, et Kodanike Platvorm võtab üle Nowoczesna valijaskonda,“ ütles Kantar Millward Browni Poola poliitiliste küsitluste juht Wojciech Hołdakowski. „Toetus PiS-ile näib olevat kergelt laskuv trend.“

Mitmed küsitlused on näidanud, et enamik poolakaid ei toetanud valitsuse katseid blokeerida endise peaministri Donald Tuski taasnimetamist Euroopa Ülemkogu presidendiks. Tusk on PO endine liider ja PiS-i juhi Jarosław Kaczyński suur rivaal.