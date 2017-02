Poola kaadritagune juht Kaczyński ei toeta Donald Tuski jätkamist Euroopa Ülemkogu presidendina

Poola valitseva Seaduse ja Õigluse partei (PiS) juht Jarosław Kaczyński teatas, et Donald Tuski jätkamine Euroopa Ülemkogu presidendina ei ole Poola huvides.

Intervjuus telekanalile TVP 3 Białystok küsiti Kaczyńskilt artikli kohta ajalehes Financial Times, milles väideti, et Tuski võimalused saada Euroopa Ülemkogu presidendiks ka teiseks ametiajaks võivad sattuda ohtu Poola soovimatuse tõttu teda toetada, vahendab Poola Raadio.

„See, mis oleks muidu rutiinne kaheks ja pooleks aastaks pikendamise otsus, on osutunud ebatavaliselt vaieldavaks hr Tuski mürgise suhte pärast Jarosław Kaczyński, Poola Seaduse ja Õigluse partei juhiga,“ kirjutas Financial Times.

Financial Timesi teatel ütlesid kaks kõrgetasemelist Euroopa Liidu diplomaati, et hiljutistes eravestlustes, teiste hulgas Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga, keeldus Kaczyński Tuski tagasivalimist toetamast ning teatas hoopis, et Poola võib tema kohta välja anda üleeuroopalise vahistamisorderi.

Intervjuus Poola telekanalile kinnitas Kaczyński, et Poola ei toeta Tuski.

„Poliitik, kes kahjustab meid näiteks 250 000 euroga iga pagulase eest, keda vastu ei võeta, (…) ja paljude teiste tegudega – meie jaoks oleks kummaline selline isik heaks kiita,“ ütles Kaczyński.

Kaczyński ütles veel, et Tusk ei ole õige isik Euroopa Ülemkogu juhtima, kui see peaks hästi töötama ajal, kui Euroopa Liit on kriisis.

„On Poola huvides, et EL saaks kriisist üle, aga ei ole Poola huvides, kui keegi selline on president,“ lausus Kaczyński.