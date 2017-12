Poola justiitsminister: EL-is hääleõiguse äravõtmise käivitamine toimus poliitika pärast

Euroopa Komisjoni tänane otsus käivitada Poola vastu Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 on tehtud täielikult poliitika, mitte õigusriigi pärast, teatas Poola justiitsminister Zbigniew Ziobro.

Ziobro ütles, et võtab Euroopa Komisjoni otsust rahulikult. Ta lisas, et Poola on maa, mis austab õigusriiki, vahendab Poola Raadio.

Poola mängib Euroopas ja Euroopa Liidus märkimisväärset rolli ainult siis, kui seal on tõhusad ja hästi funktsioneerivad kohtud, mistõttu tuleb tagada, et need kohtud hakkaksid lõpuks hästi tööle, ning kohtusüsteemi reformiga tuleb edasi minna, teatas Ziobro Poola uudisteagentuuri PAP vahendusel.

Euroopa Komisjon astus täna pretsedenditu sammu ja käivitas Poola vastu Euroopa Liidu lepingu artikli 7, mis tähendab protseduuri alustamist Poolalt hääleõiguse äravõtmiseks.