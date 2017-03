Poola ei kiida EL-i Rooma deklaratsiooni heaks, kui see ei sisalda talle tähtsaid teemasid

Poola ei pruugi heaks kiita Rooma deklaratsiooni, mis kaardistab Euroopa Liidu kursi pärast Suurbritannia lahkumist, kui see dokument ei puuduta teemasid, mida Varssavi otsustavateks peab, teatas Poola peaminister Beata Szydło.

Deklaratsiooni projektis öeldakse, et Euroopa Liidu liidrid teevad tööd liidu suunas, mis edendab majanduslikku ja sotsiaalset progressi ning sidusust ja ühtesulandumist, võttes arvesse ühiskonnamudelite varieerumise ja sotsiaalsete partnerite võtmerolli, vahendab Reuters.

„Kui deklaratsioon ei sisalda teemasid, mis on Poola jaoks prioriteedid, ei kiida me deklaratsiooni heaks,“ ütles Szydło telekanalile TVN. „Euroopa Liidu ühtsus, tiheda NATO koostöö kaitsmine, riikide valitsuste rolli tugevdamine ja ühisturu reeglid, mis ei saa lõhestada, vaid ühendavad – need on neli prioriteeti, mis peavad deklaratsioonis sees olema.“

Varem sel nädalal ütles Poola valitseva Seaduse ja Õigluse partei (PiS) juht Jarosław Kaczyński, et Varssavi hakkab tippkohtumisel karmi võitlust pidama ega kummardu mingisuguse erineva kiirusega Euroopa vormi ees.