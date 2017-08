Poola bandiit röövis Briti modelli, et naine interneti kaudu orjaks müüa

Eile teatas Itaalia politsei inimröövi ohvriks langenud 20-aastase Briti kodaniku vabastamisest ja Poola päritolu kurjategija arreteerimisest.

Anonüümne ohver on elukutseline modell, kes reisis 11. juulil Milanosse, et seal modelliagentuuri omanikena esinenud isikutega kohtuda. Töövestluse asemel naine aga uimastati ja riietati fotografeerimiseks lahti. Seejärel pandi käeraudades ja kinniteibitud suuga ohver suurde reisikohvrisse ning toimetati autoga umbes 200 kilomeetri kaugusel asuvasse väikelinna, kus teda nädal aega riiuli külge aheldatuna kinni hoiti.

Naise mänedžerile saadeti 300 000 dollari suurune lunarahanõue, millest keeldumise korral ähvardati ohver orjaks müüa. Samal ajal tegid röövlid ettevalmistusi, et ohver süvaveebis asuval lehel „Black Death“ oksjonile panna. Politsei sõnul oli nimetatud leht ka Europoli huviorbiidis.

Vahistatud mees on 30-aastane Ühendkuningriigis elav Poola kodanik Łukasz Paweł Herba, kes tegutses uurijate sõnul koos kaasosalisega. Politsei teatel leiti mehe arvutist veel kolmele ohvrile viitavat materjali. Edasisse juurdlusse on kaasatud Briti ja Poola politsei.

Eriti kummaliseks muudab juhtumi asjaolu, et orjapidajaid paistis siduvat teatud kutse-eetika. Politsei kinnitusel ohvrit ei vägistatud ning viimaks laskis Herba ta vabatahtlikult vabaks ja toimetas Briti konsulaati. Ohvri sõnul ütles röövel talle, et kuna naisel on kaheaastane laps, ei luba reeglid teda müüki panna.

Küll aga nõudis Herba temalt 50 000 dollari suuruse „hüvitise“ maksmist, ähvardades naise vastasel korral tappa. „Ootame raha Bitcoinides ühe kuu jooksul,“ seisab „vabastamislepingus“, mis samuti Herba arvutist leiti. „Sind koheldi õiglaselt ja austusega ning ootame sinult sama.“