Poola ajakirjanik: Gdański linnapea mõrv on poliitilise vihakõne tagajärg. Šokeeriva kuriteo järel on nüüd inimesed tänavatel meelt avaldamas

Poola ajalehe Gazeta Wyborcza ajakirjanik Michał Kokot ütles Delfile, et tapmine oli poolakatele suureks šokiks. Sellisel tasemel ametis oleva poliitiku mõrva pole Poola näinud Teise maailmasõja ajast saadik.

Inimeste meelepaha on üldise poliitilise debati pidamise ja seal väga levinud vihakõne tõttu väga suur. Poola ühiskond on poliitiliselt väga lõhestunud. Kokot märkis, et poliitilised erimeelsused lõhestavad ja tekitavad konflikte lausa perekondades.

Gdańskis aset leidnu on aga tekitanud väga suur debati selle üle, mida sobib poliitilises kontekstis öelda ja mida mitte. Kokoti sõnul leiavad inimesed, et eile toimunud rünnak on vihakõne tagajärg, sest viib kriitiliste piiride kadumiseni, mistõttu teatud hulk vaimselt ebastabiilseid inimesi jõuabki äärmuslike tegudeni.

Kokoti arvates võib 99 protsendi ulatuses olla kindel, et Adamowiczi tapja tegutses enda initsiatiivil ja mingit otsest poliitilist tellimust seal taga ei olnud. Selge on ka see, et pussitamine oli hoolikalt ette planeeritud. Pussitaja oli täpselt läbi mõelnud, millal tuleks tal lavale minna ja hankinud selleks ka läbipääsuloa. Kuidas ta läbipääsuloa sai, uurib praegu politsei.

Mõrva toime pannud 27-aastase mehe kohta on liikunud kuuldused, et ta on teismeeas viibinud psühhiaatrilisel ravil ja et ka hiljuti pangaröövi eest vangistuses viibides diagnoositi tal skisofreenia. Selle kohta ametlikku kinnitust siiski ei ole.