Pompeo lubab USA välisministri ametisse nimetamise kuulamisel karmi liini Moskva suhtes

Senine USA Luure Keskagentuuri direktor Mike Pompeo annab tänasel välisministri ametisse nimetamise kuulamisel märku karmimast liinist Moskva suhtes, selgub väljavõtetest tema ette kantavast tekstist, teatab Reuters.

„Venemaa jätkab agressiivset tegutsemist, mida on võimaldanud aastad pehmet poliitikat selle agressiooni suhtes,” ütleb Pompeo. „See on nüüd läbi.”

Pompeo ei viita oma sõnavõtus Venemaa sekkumisele USA 2016. aasta presidendivalimistesse, kuid tõenäoliselt võtavad selle teema üles kongresmenid.

Ametisse nimetamise kuulamine on proovikivi selle kohta, kas Pompeo on valmis olema president Donald Trumpiga eriarvamusel, on mõned kongresmenid öelnud.

Pompeo loetleb oma sõnavõtus administratsiooni tarvitusele võetud Venemaa-vastaseid meetmeid, sealhulgas sanktsioone ja 60 diplomaadi väljasaatmist eelmisel kuul seoses Salisbury närvimürgirünnakuga Suurbritannias.

„Selle administratsiooni tegevus teeb selgeks, et president Trumpi rahvusliku julgeoleku strateegia on õigesti tuvastanud Venemaa ohuna meie maale,” ütleb Pompeo.

Pompeo jätab siiski ukse dialoogiks Moskvaga avatuks, et erimeelsusi lahendada.

„Meie diplomaatilised jõupingutused Venemaaga osutuvad väljakutset esitavateks, aga nagu ka eelmiste vastasseisude puhul Moskvaga peavad need jätkuma,” ütleb Pompeo.