Pommikirjad USA-s: lisaks Barack Obamale ja Clintonitele saadeti lõhkekeha CNN-i toimetusse

Lõhkekeha sisaldanud pakid avastati täna hommikul suurest Time Warneri keskuse büroohoonetekompleksist, kus asub CNN-i toimetus, inimesed evakueeriti. The New York Timesi andmetel avastas Clintonitele saadetud lõhkekeha posti skaneeriv tehnik.

Kuigi esialgu teatati, et samasugune pomm oli saadetud ka Valgesse Majja, on julgeolekuteenistus nüüdseks selle ümber lükanud.

Politsei andmetel on need sarnased sellega, mis leiti miljardärist filantroobi George Sorose New Yorgi kodu postkastist esmaspäeval. Sorose kodu asub New Yorgi äärelinnas. Talle saadetud lõhkeseadeldis oli ehitatud umbes 15-sentimeetrisesse torusse, mis oli täidetud plahvatusohtliku pulbriga.

Ühel pakkidest oli kirjamarke märksa suuremas väärtuses, kui vaja oleks olnud. Sellest järeldasid korrakaitsjad, et saatja ei soovinud pakki postkontoris üle anda. Uurijad soovivad vaadata üle turvakaamerate salvestused postkastidest piirkondades, kust saadetised olid posti pandud.

Pommisaatmise põhjused on jätkuvalt teadmata. New Yorgi korrakaitse kõrge ametnik andis mõista, et kahtlased pakid on saatnud ilmselt sama isik, kuna kõik saadetised ja ka lõhkekehad olid ühesugused.

Pommisaajate ühiseks jooneks on ilmselt vastumeelsus Donald Trumpi suhtes. Just teda on kirjasaajaid kritiseerinud. Trump on CNN-i ja ka teisi meediakanaleid nimetanud rahvavaenlasteks.

Kuu alguses tuvastati mürgist ainet ritsiini sisaldavad saadetised, mis olid adresseeritud USA presidendile Donald Trumpile ja vähemalt kahele USA kaitseministeeriumis kõrgel ametipositsioonil olevale töötajale.