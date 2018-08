Pommiähvarduste laine: Saksa lennuk hädamaandus Kreetal, Lõuna-Ameerikas anti häire üheksale lennukile

Villalobos Collao sõnul helistati ja teatati pommidest lennukite pardal LATAM-i büroodesse ja DGAC-sse ning politsei püüab nüüd kõnede päritolu kindlaks teha.

Nelja lennu puhul oli kas lennu lähtepunkt või sihtpunkt Tšiili pealinn Santiago, teatas DGAC.

Üks lend, Sky 162, startis Santiago Arturo Merino Benítezi lennuväljalt ja pidi lendama Tšiili põhjaossa Antofagastasse, kui sellel kästi Santiagosse naasta.

Lend LATAM 2369 Peruu pealinnast Limast Santiagosse oli sunnitud maanduma Peruu lõunaosas Piscos.

Peruu transpordiministeerium teatas, et keegi viga ei saanud ja kohale kutsuti demineerimismeeskond. Twitteris teatas ministeerium, et olukord on kontrolli all.

Sky lend 524 tõusis õhku Argentina linnast Mendozast ja tegi hädamaandumise Santiagos, enne kui jätkas teed Argentinasse Rosariosse.

Sky lennul 166 ei lastud pommiähvarduse tõttu Santiagost õhku tõusta.

Lisaks sellele tegi LATAM-i lend 800, mis lennuplaani järgi tõusis õhku Uus-Meremaalt Aucklandist, hädamaandumise sihtkohas Santiagos, kus asuti pommi otsima.

Villalobos Collao sõnul kontrolliti lennukeid veel Tšiilis Iquiques ja Antofagastas ning Argentinas Mendozas.