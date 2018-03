„Polooniumimees” Lugovoi: Skripali mürgitamine Inglismaal on propagandatrikk

Venemaa riigiduuma liige Andrei Lugovoi, keda kahtlustatakse Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) endise töötaja Aleksandr Litvinenko omaaegses mürgitamises polooniumiga, ütles, et topeltagent Sergei Skripali mürgitamist võidakse kasutada skandaali tekitamiseks, et süüdistada Venemaa eriteenistusi.

Lugovoi nimetas teateid Vene sõjaväeluure GRU endise polkovniku Skripali mürgitamise kohta Suurbritannias Salisburys propagandatrikiks, vahendab RBK.

„See on seni rohkem propagandistliku ajakirjandusliku triki moodi seoses sellega, et mingeid ametlikke avaldusi tema tervisliku seisundi kohta Suurbritannia ametlike isikute poolt pole olnud. Võttes arvesse, et Suurbritannias toimuvad pidevalt Venemaalt põgenenud džentelmenidega mingisugused lood, on vähe, mille üle imestada,” lausus Lugovoi RIA Novostile.

Lugovoi sõnul ei kujutanud Skripal Venemaale mingit ohtu ja tema jälitamine pärast president Dmitri Medvedevi armuandmist oleks absurdne. Temaga seotud intsidenti võidakse aga kasutada järjekordseks Venemaa-vastaseks kampaaniaks.

„Inglased kannatavad foobiate all. Kui juhtub midagi venelastega, otsitakse kohe Vene jälge. Seni pole Skripaliga juhtunu suhtes mingeid ametlikke avaldusi olnud. Aga välistada, et meedia püüab tekitada selle ümber järjekordset skandaali järjekordsete süüdistustega Vene eriteenistuste aadressil, ei saa,” ütles Lugovoi Interfaxile.