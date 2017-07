Politseid šokeeris Saksa väikelinna rahvapeol puhkenud vägivald

Lõuna-Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa väikelinna Schorndorfi võime šokeerisid umbes tuhat kohalikul rahvapeol politseinikke ja teisi külastajaid rünnanud noort.

Politsei teatas, et umbes tuhat teismelist ja noort meest kogunes laupäeva õhtul Schorndorfi lossiaeda. Politsei teatel oli suurel osal meestest sisserändajataust, vahendab The Local.

Mehed loopisid lossi, teisi peokülalisi ja lõpuks politseinikke õllepudelitaga.

„Vägivald, millega politsei vastamisi seisis, oli šokeeriv,“ teatas politsei pressiesindaja ning lisas, et kuigi on normaalne, et üritustele koguneb suur hulk noori, oli nende agressiivsus midagi uut.

Olukord eskaleerus siis, kui politsei püüdis üht tõsise kehavigastuse tekitamises kahtlustatavat vahistada. Paljud inimesed sekkusid ja püüdsid vahistamist takistada. Kui politseinikud taganesid, rünnati neid pudelitega.

Politsei kutsus selle peale abijõude ja kohale saabusid märulivarustuses politseinikud. Lõpuks kutsuti abijõude teistest lähedalasuvatest linnadest, et astuda vastu „ulatuslikule vägivallapotentsiaalile“.

Õhtu jooksul nähti 30-50-liikmelisi noorte meeste gruppe linnas agressiivselt käitumas. Pealtnägijad teatasid, et nägid nende käes ka nuge.

Politsei teatel sai kahjustada kolm politseiautot.

Reede õhtul teatati ka kolmest naiste seksuaalse ahistamise juhtumist. Ühest sellisest juhtumist teatati ka laupäeval. Ühe rünnakuga seoses vahistati reedel Iraagist pärit mees. 17-aastase naise sõnul hoiti teda laupäeval tema tahte vastaselt kinni ja käperdati. Selle järel vahistati kolm Afganistani päritolu meest.