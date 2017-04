Politsei: Stockholmi rünnaku kahtlusaluse elamisloataotlus lükati tagasi ja ta varjas end kuude kaupa väljasaatmise eest

Rootsi politsei teatel taotles Stockholmi terrorirünnakus kahtlustatud 39-aastane usbekk Rootsis elamisluba, ent taotlus lükati eelmise aasta juunis tagasi.

Pärast seda tulnuks mees riigist välja saata, ent immigratsiooniametnikel ei õnnestunud teda enam üles leida.

Politsei andmeil oli mehel äärmuslikud vaated ja ta oli seetõttu korrakaitsjate radaril. Sidemeid terrorirühmitustega ei õnnestunud politseil aga tuvastada. Kuni rünnaku toimumiseni peeti teda „marginaalseks tegelaseks“, ütles politseijuht Dan Eliasson.

Pühapäeval teatas Stockholmi kohus, et kahtlusalusena on vahi alla võetud veel üks inimene. "Politsei on ühe isiku arreteerinud ja me määrasime talle riikliku kaitsja," ütles kohtunik Helga Hullmann.